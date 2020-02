Heb jij nog geen plannen voor dit weekend? Warm je alvast op voor Valentijn met deze romantische activiteiten.

WinterWarm

nog t.e.m. 9/2

In natuurdomein De Hoge Rielen in Kasterlee kruip je dit weekend lekker dicht tegen elkaar, tijdens het feeërieke festival ‘WinterWarm’. Je vindt er een mix van theater, muziek, workshops en installaties, en vooral veel gezelligheid. Een romantische wandeling leidt je langs een reeks kunstige lichtinstallaties die verstopt zijn in het bos, terwijl in andere hoekjes van het domein Isbells en Ed Harcourt (onder andere) voor een melancholisch streepje muziek zorgen. Hou het tussendoor warm aan de vuurkorven in de winterbar, en neem op zondag je kleinste oogappels mee voor een bonte dag vol circus en natuur.

warande.be

Liefde tussen de lijnen

7/2 – 9/2

In Oostende spoelt tijdens het minifestival ‘Liefde tussen de lijnen’ heel wat literair, muzikaal en beeldend talent aan. Tijdens een Valentijnpromenade – met of zonder geliefde – toont een gids je alle plekjes in de stad waar geliefden dineren en logeren, gevolgd door een lunch met de zinnenprikkelende bijdrage van enkele schrijvers, muzikanten en acteurs. Verder kan je in de bibliotheek terecht voor een frivole boekenbabbel met een onbekende, spreken heel wat dichters en schrijvers over hun favoriete onderwerp (de liefde, of wat had je gedacht) en is KAAP de plaats voor de mooiste liefdesliedjes.

oostende.be

Saint-Amour

8/2

Literatuur en de liefde zijn goede vrienden en dus kan je ook in Genk terecht voor een portie ontroering, verliefdheid, lust en vapeurs, tijdens de première van ‘Saint Amour’. Een arsenaal aan schrijvers en dichters, onder wie Ish Ait Hamou, Roderik Six en Dimitri Verhulst, bestijgen het podium van C-mine om de liefde te bezingen, met alle gevolgen van dien. Sven Speybroek is gastheer van dienst, en een twaalfkoppig koor genaamd De bronstige bazooka’s zorgt voor een gepaste muzikale noot. ‘Saint Amour’ gaat dit weekend in première in Genk en reist nog tot 22 februari langs alle grote steden.

c-minecultuurcentrum.be

Têtes-à-têtes

nog t.e.m. 28/2

Minstens even knus is het deze maand in Concertgebouw Brugge, waar je tijdens het festival ‘Têtes-à-têtes’ bijna elke dag van februari terecht kan voor de intiemste concerten. Decor van dienst is de kamermuziekzaal van het gebouw, een architecturaal hoogstandje waarin nagenoeg alle toeschouwers op de eerste rij zitten. Maak je romantische avond compleet met een drankje in de minstens even intieme pop-upbar op de zesde verdieping van de Lantaarntoren – inclusief fonkelend uitzicht over Brugge – en hou in het buitengaan nog even halt bij Love Song, een klankinstallatie die een romantisch liefdesliedje in je oor fluistert.

concertgebouw.be

Brussels I Love You

8/2 – 15/2

Eerder te vinden voor een romantische stadswandeling? Trek dan naar Brussel, waar ‘Brussels I Love You’ (kortweg BILY) je op weg helpt om de meest kunstzinnige plekjes van de hoofdstad te (her)ontdekken. Het parcours leidt jullie langs bekende en onbekende galerijen, verstopte expositieruimten en kunstige ateliers. Wie extra punten wil scoren kiest voor de Chef’s Walk en verrast zijn of haar geliefde in vijf galerijen met een gastronomisch hapje.

brusselsiloveyou.com

