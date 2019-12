Een video waarin te zien is hoe een Amerikaanse jongen onverwacht wordt herenigd met zijn tot dan vermiste hond heeft de harten van vele Twitteraars verwarmd.

De video werd door de moeder van de jongen eerst op Facebook geplaatst, waar het al snel een half miljoen kijkers vergaarde. Toen het filmpje door de Twitter-account ‘Humor and Animals’ werd opgepikt, was het hek helemaal van de dam. Op de ontroerende beelden is te zien hoe pug Piper – voor de gelegenheid versierd – enthousiast begint te kwispelen bij het zien van zijn jonge baasje, die van niks weet en in tranen uitbarst. De kleine hond was bijna drie weken lang vermist, maar werd uiteindelijk door iemand teruggevonden en naar een lokaal asiel gebracht. Zo kwam Piper weer bij haar blije familie terecht. Bekijk de video hieronder.

Het bericht VIDEO. Hartverwarmend: baasje wordt herenigd met vermiste hond verscheen eerst op Metro.