Recordbrekende prothesen op de Paralympics te danken aan innovatie

Revolutionaire prothesen op de Paralympics tillen sportprestaties naar ongekende hoogten. Atleten worden door geavanceerde technologieën sneller, sterker en preciezer dan ooit tevoren. Deze baanbrekende innovaties, zoals carbonvezelprothesen, op maat gemaakte biomechanische ontwerpen en 3D-printing, bieden atleten functionele ondersteuning en een psychologisch voordeel. De Paralympics demonstreren zo niet alleen de kracht van de menselijke geest, maar ook de ongelofelijke mogelijkheden van moderne techniek, aldus Caius Spronken van het Amputee Care Center.

Revolutionaire prothesen met 3D-printing

Stel je voor: je hebt een amputatie moeten ondergaan of je bent ermee geboren en krijgt een prothese die zo goed bij je past dat het voelt alsof je nooit iets bent verloren of helemaal niks mist. Klinkt als toekomstmuziek? Niet bij Amputee Care Center. Dankzij baanbrekende 3D-printtechnologie maken zij prothesen voor atleten en voor alle prothesedragers die op zoek zijn naar een prothese die niet alleen perfect bij hun lichaam past, maar ook past bij hun stijl en levensstijl. Benieuwd hoe dat werkt?

Wat maakt 3D-printing anders?

In de wereld van prothesen heeft 3D-printing de afgelopen jaren alles op zijn kop gezet. Tientallen jaren geleden waren prothesen nog erg traditioneel en konden ze slechts beperkt worden aangepast. Met moderne 3D-printing prothese zijn de mogelijkheden echter bijna oneindig. Zo sluit de prothese perfect aan bij jouw lichaam, maar kun je deze ook personaliseren qua kleur, vorm, patroon en dingen die je ermee wilt kunnen doen.

Met 3D-printing wordt elke prothese letterlijk op maat gemaakt. De technologie maakt het mogelijk een perfecte vervanger voor een verloren ledemaat te maken. Daarbij heb je dus ook de flexibiliteit om het ontwerp aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. Van een strak minimalistisch ontwerp tot gedurfde kleuren en patronen of speciale sportprothesen en kinderprothesen, alles is mogelijk.

Hoe werkt een 3D-prothese

Het proces van 3D-printing begint met een gedetailleerde scan van het resterende deel van het ledemaat (stomp). Deze scan is de basis voor het digitale ontwerp van de prothese. Met geavanceerde software wordt alles tot in detail aangepast en geperfectioneerd zodat de prothese naadloos aansluit op je lichaam. Daarna wordt het ontwerp 3D-geprint met materialen die licht en duurzaam zijn. Hierdoor is de prothese comfortabel om te dragen en gaat hij bovendien lang mee.

En het beste deel hiervan? Het proces is verrassend snel. Bij traditionele prothesen kan het weken tot maanden duren om een prothese te produceren. Een 3D-geprinte prothese kan echter vaak al binnen enkele dagen klaar zijn. Zo ben je niet alleen weer sneller op de been, maar kun je ook al sneller genieten van alle voordelen die de prothese je kan bieden.

Blijf in de race met een sportprothese

Als sporten een belangrijk onderdeel van je leven is, kun je met een standaardprothese misschien niet de prestaties leveren die je gewend bent. 3D-printing biedt hier een ideale oplossing. Of je nu een hardloper, zwemmer of fitnessfanaat bent, met een op maat gemaakte sportprothese zorg je ervoor dat je blijft doen wat je het liefste doet.

Sportprothesen zijn speciaal ontworpen om extreme belasting en bewegingen aan te kunnen. Tegelijkertijd geven ze je de flexibiliteit en kracht die je nodig hebt. Met 3D-printing kunnen prothesen worden aangepast op basis van jouw specifieke sport. Denk aan een aerodynamisch ontwerp voor renners (blade prothese) of een waterbestendige prothese voor zwemmers. Zo kun je blijven sporten en misschien zelfs wel beter presteren dan ooit tevoren.

3D-printing voor kinderprothesen

Voor kinderen is 3D-printing een gamechanger. Kinderen groeien snel en hun prothese moeten daardoor regelmatig worden aangepast of vervangen. Met 3D-printing kunnen deze aanpassingen snel worden gedaan, zonder in te leveren aan kwaliteit of comfort. Bovendien is het voor kinderen veel leuker om een prothese te dragen wanneer ze deze zelf hebben kunnen personaliseren. Wat dacht je van een Spiderman prothese? Kinderen dragen hun prothese zo zelfverzekerd en trots en schamen zich er niet voor.

Waarom wachten op de perfecte prothese?

Je eerste prothese krijg je meestal van je prothesist van het ziekenhuis. Misschien is die niet helemaal ontworpen zoals je gehoopt had. Waarom zou je genoegen nemen met een traditionele prothese als je er een kunt hebben die helemaal is aangepast op jouw behoeften en stijl? Een second opinion voor een prothese op maat is daarom enorm belangrijk. Met 3D-printing is de toekomst van prothesen al hier in België.