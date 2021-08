Koppel heeft al drie jaar geen seks meer na ‘foutgelopen’ experiment: «Zij heeft er blijkbaar geen last van»

Een man was het zo beu dat het initiatief in de slaapkamer altijd van hem moest komen dat hij besloot om bij wijze van experiment daarmee te stoppen. Het resultaat was echter behoorlijk tegenvallend…

De man doet zijn verhaal op het twitteraccount Fesshole, waar mensen anoniem ervaringen kunnen delen in de hoop advies te krijgen. Hij legt uit dat zijn vriendin en hem tot drie jaar geleden seks hadden, maar dat het initiatief altijd van hem moest komen. In de hoop die rollen een keer te kunnen omkeren, besloot hij om voortaan geen initiatief meer te nemen in bed.

Geen succes

Het ‘experiment’ liep echter niet zoals gewenst, want ze hebben nog steeds niet gevreeën. «Het is nu drie jaar geleden en ze heeft er blijkbaar geen last van. Ik mis het, maar ik wil haar niet het gevoel geven dat we seks moeten hebben voor mijn bestwil, dus ik begin er niet over», klinkt het.

Herkenbaar

Zijn verhaal is voor sommigen heel herkenbaar. «Ik ben nu twee jaar getrouwd en sinds ons huwelijk kan ik op één hand tellen hoe vaak we seks gehad hebben. Ik probeer het om de paar weken duidelijk te maken, maar tevergeefs», «Bij ons is het al vijftien jaar geleden, maar we zijn gelukkig», en «Idem. 18 maanden geleden en ik ben nog geen 50 jaar. Mijn seksleven is gedaan», lezen we onder meer in de reacties.

Schaamte

Anderen geven hem advies om een oplossing te vinden. «Ik heb hetzelfde meegemaakt. Bleek dat ze er evenveel zin in had, maar dat ze geen initiatief nam omdat ze dacht dat ik impotent was en me daarvoor schaamde. Ze wil het even graag als jou, maar je doet niet genoeg moeite», en «Praat met haar», klinkt het ook.





