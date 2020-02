Klaar om je avonturierdiploma te verdienen en zelfstandig op schattenjacht te gaan? Dan moet je wel nog slagen voor je laatste examen in Dungeon Academy van speluitgeverij Matagot. Een goede held is niet alleen sterk en behendig, maar moet ook razendsnel de schat vinden.

In de doos van Dungeon Academy vind je 18 dobbelstenen, 10 held- en 20 schatkaarten. Daarnaast bevat het spel 158 energiefiches, een reeks avonturenbladen en ‘de kerker’.

Neem een blaadje papier en… start het examen!

Iedere speler krijgt een held en een avonturenblad. Op de heldenkaart staat de unieke kracht die jouw held kan uitoefenen (bijvoorbeeld eenmalig per ronde een monster verslaan zonder energie te betalen) en een aantal levens- en magiepunten. Die laatste vul je aan met de energiefiches.

Bij de start van rondes 1 tot en met 3 worden er evenveel schatkaarten als het aantal spelers omgedraaid. De speler die als eerste (levend) uit de kerker kan ontsnappen, mag als eerste een schat uitkiezen. Telkens wanneer een speler de kerker verlaat, kiest die uit de overgebleven schatten. Denk strategisch na, want de schatkaarten kunnen je in een volgende ronde een groot voordeel opleveren. Bij de laatste ronde vallen er geen schatten meer te rapen.

Eerste ronde

Je bent nu klaar voor de eerste ronde, maar de spanning is te snijden want je hebt maar 30 tot 60 seconden om de beste route uit te stippelen en te ontsnappen.

Tijd om uit de kerker te ontsnappen. Rol de dobbelstenen in het dak van de kerker en zorg ervoor dat ze allemaal netjes naast elkaar liggen. Vervolgens plaats je de vloer erbovenop en draai je het geheel om. Zodra je het dak opheft, komen alle kamers van het doolhof tevoorschijn en begint de timer onmiddellijk te lopen. Je mag de gevangenis verlaten, maar kan enkel in rechte lijnen bewegen en een kamer nooit opnieuw betreden.

Iedere dobbelsteen stelt een kamer voor met daarin een monster, een elixer die je krachten herstelt of een andere bonus:

Kleine monsters : kosten 1 levens- of magiepunt en geven 1 overwinningspunt.

Grote monsters : kosten 2 levens- of magiepunten en geven 1 overwinningspunt.

Elixers : herstellen 1 levens- of magiepunt.

Breek je de regels, geraak je niet op tijd uit de kerker of zakken jouw levens- of magiepunten onder 0? Pech! Dan krijg je geen punten en schatkaart voor deze ronde.

Om te slagen voor je examen moet je 4 testen overleven en zo veel mogelijk punten scoren. Word jij de primus van de klas?

Ons verdict

Heb je geen zin in ingewikkelde spelregels en weinig tijd om te spelen? Dan is Dungeon Academy iets voor jou. De speluitleg neemt amper 5 minuten in beslag en na 20 minuten weet je wie de beste leerling van de klas is.

Dungeon Academy is een versimpelde variant op de meer complexe dungeon crawlers. Maar laat je niet vangen aan het speelse design. Houd je hoofd erbij, want één foute stap brengt je niet naar de schat, maar wel oog in oog met een woeste trol.

Dungeon Academy is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via matagot.com.