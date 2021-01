De coronacrisis is al een tijdje gaande en dat heeft invloed op onze portefeuille. Hoewel sommigen nog even veel verdienen als voorheen en enkelen misschien zelfs meer, moeten heel wat mensen het tegenwoordig met een kleiner loon stellen. Geld uitgeven aan reizen doen we in ieder geval al niet, maar ook op je eten kan je aardig wat besparen.

Het spreekt uiteraard voor zich dat je best geen afhaalmaaltijd bestelt als je krap bij kas zit. En ook aandacht besteden aan de winkel waar je je boodschappen doet, is van belang. Verkies een grote supermarkt boven het lokale filiaal bij jou op de hoek van de straat, waar de prijzen een stuk hoger liggen. Maar er zijn nog andere manieren om minder geld uit te geven aan je eten.

Grote porties

Het lijkt er misschien niet toe te doen, maar niets is minder waar. Eén grote pot eten waar je drie avonden mee vooruit kan, is goedkoper dan drie aparte gerechten. Hoe meer je van een bepaald ingrediënt koopt, hoe voordeliger het vaak is. Bovendien bespaar je energie en tijd met deze methode. Eet je liever niet drie keer na elkaar hetzelfde? Vries dan enkele porties in voor later.

Voedselverspilling apps

Wil je minder geld uitgeven aan je maaltijd, maar tegelijk een goede daad doen voor het milieu? Dan zijn apps als Too Good To Go iets voor jou. Met één klik op de knop kan je via zulke apps eten afhalen dat normaal in de vuilnisbak zou belanden – hetzij bij restaurants, hetzij bij supermarkten of andere winkels. Het spreekt voor zich dat de etenswaren sterk afgeprijsd zijn en bovendien is het een leuke manier om nieuwe adresjes te leren kennen.

Zero waste keuken

Waarom zou je eten weggooien als je toch al krap bij kas zit? Stel je wekelijkse tripje naar de supermarkt liever nog een dagje uit en kook met de restjes uit je frigo. Sowieso is het een goed idee om altijd in het oog te houden wat je nog hebt en wanneer je dat ten laatste moet gebruiken. Hoe minder je weggooit, hoe minder je uitgeeft en hoe beter je bezig bent voor het milieu.

