De coronacrisis is niet enkel kommer en kwel, want we hebben er ook nuttige nieuwe gewoontes door opgestoken of oude waarden herontdekt. Drie activiteiten moeten we zeker aanhouden als alles voorbij is, want ze zijn goed voor onze mentale gezondheid.

Later zullen we ons de coronapandemie vooral herinneren als boosdoener, maar dat neemt niet weg dat er ook enkele voordelen aan verbonden zijn. Telewerken, nieuwe hobby’s en onthaasting zijn drie gewoontes die er zijn om te blijven.

Telewerken

Op den duur kunnen de vele videomeetings je de oren uitkomen. Toch heeft telewerken eveneens veel positieve effecten, niet enkel voor onszelf, maar ook voor de rest van de wereld. We hebben baat bij thuiswerk, omdat we er rustiger van worden. Onze dagindeling is veel flexibeler nu we niet gebonden zijn aan enkele routines die veel tijd opslorpen, zoals ons elke dag verplaatsen naar het werk en de files trotseren. Voor het eerst sinds lang kunnen we weer met het hele gezin aan tafel zitten om samen te lunchen en eens echt met elkaar te praten, terwijl dat anders enkel tussendoor gebeurt. Ook het milieu vaart er wel bij, want de vervuiling gaat al even in dalende lijn nu er minder verkeer is. Zo was er in China in twee weken tijd 25% minder CO2-uitstoot, dus ook bij ons laat dat effect zich zeker voelen na zeven weken van soft lockdown.

Nieuwe hobby’s

Om de vrijgekomen tijd te verdrijven, hebben veel mensen een nieuwe hobby ontdekt. Of het nu koken, lezen of wandelen is, ze zijn allemaal goed voor onze fysieke en mentale gezondheid. Nu de restaurants gesloten zijn, koken opnieuw meer mensen zelf en gaan ze bewuster om met wat ze eten. Volgens de GfK Coronavirus Consumer Pulse Study kookte de Belgische bevolking tijdens de eerste twee weken van de quarantainemaatregelen 33% meer dan gewoonlijk.

Veel mensen hebben ook het wandelen ontdekt, waardoor we meer bewegen dan vroeger en ook meer betrokken zijn bij de veranderende natuur over de seizoenen heen. Wie nog niet helemaal overtuigd is van deze tijdsbesteding kan zijn wandeling opleuken met enkele apps op de smartphone. Jonge kinderen gaan op berenjacht, maar ook volwassenen kunnen nog wat bijleren. Met de app ‘PictureThis’ kan je eindelijk achterhalen wat de naam van die ene bloem of plant is waar je al zo lang naar op zoek bent. Het enige wat je hoeft te doen is een foto nemen en je Apple- of Androidsmartphone vertelt je op basis van artificiële intelligentie met 98% zekerheid om welke soort het gaat. Meer een dierenfan? De app ‘Dog Scanner’ werkt op dezelfde manier en helpt je om hondenrassen die je niet kent te identificeren.

Onthaasting

Deze laatste gewoonte hangt samen met de twee vorige, want nu we veel minder verplichtingen hebben, is er meer sprake van onthaasting. De coronacrisis heeft ons geleerd om van de simpele dingen in het leven te genieten, waardoor we onze dagen in de toekomst misschien minder vol zullen plannen. In plaats van constant van hot naar her te gaan, doen we er goed aan om één dag in het weekend voor te behouden voor familiebezoekjes of om vrienden te zien. Zo kunnen we zoals vroeger op zondag een rustdag inbouwen om ons op te laden voor de nieuwe werkweek.

