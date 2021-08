Deze dingen geef je beter nooit aan je hond te eten

Veel mensen geven meer om hun viervoeter dan om hun vrienden, want de liefde van een hond is onvoorwaardelijk. Maar bij een huisdier komen ook een hele hoop verantwoordelijkheden kijken want hoe slim Lassie ook moge zijn, zonder jou overleeft hij heel waarschijnlijk niet. En dus spenderen we maar al te graag geld aan gespecialiseerde voeding, bezoekjes aan de hondenkapper, de dierenarts en niet te vergeten speeltjes om te vermijden dat onze hond zich verveelt.

Maar daar stoppen je verantwoordelijkheden niet. De meeste viervoeters hebben namelijk altijd trek en eten dus alles wat hun pad kruist. Algemeen genomen is vooral vervelend en niet zozeer schadelijk, maar er bestaan enkele uitzonderingen op die regel. Sommige voedingswaren zijn niet geschikt voor honden en kunnen er zelfs voor zorgen dat je trouwe compagnon ziek wordt – of erger. Weet je niet waar te beginnen? Deze dingen houd je maar beter ver buiten het bereik van je hond.

Niet geschikt voor honden

1. Druiven

2. Paddenstoelen

3. Avocado

4. Alcohol

5. Kattenvoeding

6. Look en uien

7. Gekookte beenderen

8. Tonijn

9. Chocolade

10. Aardappelen

