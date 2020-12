De kerstdagen gaan vaak gepaard met veel en lekker eten. Door de soms vele gangen, kan er nog weleens wat overblijven. Het is dan heel verleidelijk om je viervoeter (in jouw ogen) ook fijne kerstdagen te bezorgen en daarom te verrassen met wat restjes van je kerstgerecht. Niet doen, waarschuwen dierenartsen. Ze zien rond de feestdagen namelijk dubbel zoveel huisdieren met maag- en darmklachten voorbijkomen.

Annemieke Wielinga is dierenarts bij de internationale keten van dierenklinieken AniCura en waarschuwt: “Wat mensen eten, kan gevaarlijk zijn voor dieren.”

Vet, zout en botten

Kerstgerechten bevatten over het algemeen vaak grote hoeveelheden aan vet en zout. Dat kan voor honden en katten leiden tot braken en diarree. “Daarnaast moeten we uitkijken voor botten, denk aan spareribs of kippenpoten. De botsplinters kunnen intern de organen beschadigen en grotere botten kunnen vast komen te zitten”, zegt Wielinga. Verder zijn chocolade, druiven en rozijnen giftig voor honden.

Volgens Wielinga kan je de dieren op verschillende manieren verwennen tijdens de feestdagen. Geef bijvoorbeeld iets wat speciaal voor hen is gemaakt, zoals een hondenwijntje. “Als je toch symptomen van vergiftiging ziet, dan is het belangrijk om direct contact op te nemen met de dierenarts. Ook bij twijfel”, zegt de dierenarts.

Zware dieren

Nog een andere goede reden om de hond of kat geen lekkers van het kerstdiner te geven, is het risico op overgewicht. Tegenwoordig heeft ongeveer 35% van alle honden in Nederland overgewicht, en iets meer dan één op de vier katten kampt met hetzelfde probleem. “Een betere traktatie is om de hond mee te nemen voor een extra wandeling. Goed en gezond voor zowel het baasje als het huisdier. Meer beweging tegen de kerstkilo’s kan natuurlijk nooit kwaad”, zegt Wielinga.

Tot slot wijst de dierenarts op de gevaren van kerstplanten. Dennennaalden van de kerstboom zijn giftig, maar ook het water waarin de kerstboom staat kan een dier ziek maken.

