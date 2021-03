Vanmorgen zat het Overlegcomité vervroegd samen om bijkomende maatregelen te bespreken met het oog op het terugschroeven van de stijgende coronacijfers. Er werden wel degelijk nieuwe verstrengingen aangekondigd. Zo verkleint onder meer de buitenbubbel van 10 naar 4 personen.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) hield zonet een persconferentie waarin de situatie momenteel onrustwekkend is. “Na een lange periode van stabiliteit zien we dat nu ook in ons land de Britse variant de dominante variant geworden. De besmettingen zijn op twee weken tijd verdubbeld, de viruscirculatie is de hoogste sinds vier maanden, de druk op intensieve zorgen begint in de richting van een niveau te gaan waar men zich vragen stelt hoe lang men dit nog kan aanhouden. Naast het feit dat de natuur van het virus veranderd is, dat we bijna kunnen zeggen dat we in een nieuwe fase van de pandemie gekomen zijn, moeten we ook vaststellen dat onze mobiliteit en het aantal contacten die we hebben gestegen is”, klinkt het.

Hij legt uit dat de situatie er ons toe dwingt om nieuwe verstrengingen in te voeren gedurende vier weken. “Het Overlegcomité van vrijdag had al geoordeeld dat het niet het moment was om geplande versoepelingen te laten ingaan. Dat is een zeer moeilijke beslissing, maar anderzijds ben ik ervan overtuigd dat een andere beslissing nemen nog veel lastiger zou zijn en gevolgen zou hebben die bijzonder zwaar zouden kunnen zijn. De experten onderlijnen echter dat de situatie in ons land tot nu toe niet geleid heeft tot een exponentiële stijging. Dat wil niet zeggen dat we ons niet minder zorgen moeten maken, want een langdurige lineaire stijging leidt uiteindelijk ook tot een situatie die niet langer houdbaar is. Daarom heeft het Overlegcomité voor de korte pijn, een paaspauze. Een afkoelingsperiode van vier weken met maatregelen die in de breedte zijn, die in verschillende sectoren op een solidaire manier worden genomen”, aldus De Croo.

Sluiting scholen

Alle scholen (behalve de kleuterscholen) moeten vanaf maandag de deuren sluiten. Vanaf 19 april zouden ze weer mogen open gaan. “We zien dat in de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar de besmettingscijfers bijzonder hoog zijn. De jongeren die positief zijn kunnen hun ouders besmetten en die ouders hebben het risico om anderen te besmetten, zoals hun grootouders, die dan diegenen zijn die vaak in de ziekenhuizen terechtkomen. De buffer van de paasperiode moet ons helpen om die trend te kunnen keren”, legt De Croo uit.

Niet-medische contactberoepen dicht

De contactberoepen, zoals kappers en schoonheidssalons, moeten vanaf zaterdag opnieuw dicht. Niet-essentiële winkels mogen openblijven, maar enkel op afspraak. Je mag dan vergezeld worden door één persoon die onder hetzelfde dak leeft.

Kleinere buitenbubbel

Het aantal mensen waarmee we buiten mogen afspreken, wordt teruggeschroefd van tien naar vier personen.

Meer grenscontroles

Het verbod op niet-essentiële reizen blijft van kracht. “Het lijkt me duidelijk dat dit niet het moment is om te reizen naar het buitenland. We zullen trouwens tijdens de paasvakantie de controles aan de grenzen opvoeren”, klinkt het.

Strengere straffen op niet naleven van telewerk

Telewerk blijft verplicht. Er komen bijkomende controles en ook strengere straffen, zoals het sluiten van bedrijven, als de verplichting tot telewerken niet wordt nageleefd.

Avondklok blijft geldig

De avondklok van middernacht tot 5 uur ’s morgens blijft van kracht. Er geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen.

Het bericht Kleinere buitenbubbel en sluiting scholen: alle verstrengingen op een rijtje verscheen eerst op Metro.