In Hongkong is het eerste huisdier met het coronavirus ontdekt. De hond die ziek is, kreeg het virus over van zijn eigen baasje. Hiermee is het al duidelijk dat wij dieren kunnen besmetten, maar zijn zij ook in staat ons te besmetten? Hieronder beantwoorden we vier vragen over de gevaren van dieren met het virus.

Nu er in Hongkong een hond met het coronavirus rondloopt, worden er veel vragen gesteld of die een gevaar is voor de mens. Kan een dier het virus overdragen op andere beesten? En moet je besmette huisdieren in quarantaine zetten?

1. Kan ik besmet worden door een dier?

Er zijn geen aanwijzingen dat huis- en landbouwhuisdieren, zoals katten, honden, konijnen en schapen een rol kunnen spelen bij de verspreiding van het virus. “Je hoeft je geen zorgen te maken over je huisdier”, vertelde Aura Timen, hoofd infectieziektebestrijding bij het RIVM, eerder tegen RTL Nieuws.

De Universiteit van Utrecht is wel volop onderzoek aan het doen naar de gevoeligheid van huis- en landbouwdieren voor het nieuwe coronavirus. Het virus komt bij veel diersoorten voor, maar dat zijn andere types dan die dat wij nu kennen, zegt de universiteit.

2. Moet een huisdier ook in quarantaine?

Anicura, een koepel van dierenziekenhuizen, raadt coronapatiënten af om veel contact met huisdieren te hebben. Honden en katten kunnen gewoon naar buiten, stelt de organisatie. “Er zijn geen aanwijzingen dat de infectie op uw kat kan worden overgedragen of dat uw kat de infectie bij u kan brengen”, zegt Anicura aan RTL Nieuws.

3. Kan een muggenbeet je besmetten?

Muggen zullen quasi zeker nooit het virus verspreiden. Het zijn druppeltjes van bij het hoesten en niezen die voor gevaar kunnen zorgen op de medemens. Daarom is het belangrijk om je elleboog goed voor je mond of neus te houden bij het hoesten of niezen.

4. Is vlees eten gevaarlijk?

Het RIVM zegt dat er geen verspreiding plaats kan vinden van dier op mens, ook niet via het voedsel dat hier gegeten wordt. Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om te overleven en uit te breiden. Dat is dus niet mogelijk met voedsel.

Het bericht Kan je huisdier je besmetten met het coronavirus? verscheen eerst op Metro.