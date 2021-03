Uit de cijfers van de populaire loopapplicatie Strava blijkt dat joggen dé meest populaire coronasport was in Brussel. De joggingsessies zijn in aantal verdubbeld in vergelijking met het jaar 2019. Brussels parlementslid Fouad Ahidar (one.brussels- sp.a ) wil een verbeterde infrastructuur in Brussel voor joggers.

Door de lockdown was het een moeilijk jaar voor de sporters onder ons. Sportieve activiteiten werden uitgesteld om de coronabesmettingen te verminderen. Veel mensen zijn aan het joggen geslagen, wat ook het geval was in Brussel. Die trend toont zich ook in de cijfers van de populaire sportapp Strava.

Na een parlementaire resolutie is het actieplan ‘be.running’ ontstaan. Leden van het Brussels parlement en Brussels leefmilieu, mobiliteit en gemeenschappen en gemeenten werken hier samen aan mee.

Minister van Leefmilieu Alain Caron (Ecolo) wil graag de infrastructuur voor lopers hervormen met ‘be.running’, dat meldt hij aan HLN. Dit netwerk moet bijdragen tot een aangenamere loopervaring in Brussel.

Brussel als loopvriendelijke stad

Fouad Ahidar (sp.a) wil nieuwe joggers aantrekken in Brussel met be.running. “Nu kunnen we de vele nieuwe lopers aan het sporten houden. Brussel heeft gelukkig veel mooie parken, maar qua voorzieningen lopen we toch wat achter. Meer gerichte ingrepen maken van Brussel een gezonde loopstad: meer drinkfonteinen, aangeduide looproutes, veilige verbindingen zouden de stad al wat verder moeten brengen”, legt hij uit aan HLN.

Perspective.brussels staat in de voor de ruimtelijke planning in Brussel. In samenwerking met ‘be.running’ willen ze de loopervaring bevorderen. Zij werken aan een kaart met verschillende looproutes in de hoofdstad. Momenteel staat er een voorlopige versie klaar, na een bevraging over de ervaringen die Brusselse joggers hebben. Een finale versie van de kaart komt voor zomer 2021, meldt Bruzz.

