Zwangere vriendin van Matteo Simoni poseert in bikini: “Ontzettend mooi!” (foto’s)

Loredana Falone, de partner van Matteo Simoni, heeft enkele prachtige beelden gedeeld waarop ze in zwemkledij poseert en haar bolle buik goed te zien is. “Wauw wauw wauw!”, reageren haar volgers lovend.

Loredana Falone en Matteo Simoni zijn in blijde verwachting van hun tweede kindje. Hun dochtertje Giulia (4) krijgt er binnenkort dus een broertje of zusje bij. Loredana zit inmiddels al goed over de helft van de zwangerschap. De 35-jarige modeontwerpster ziet er stralend uit, zo leren we uit enkele foto’s waarop ze poseert in een bikini en een badpak van het Franse lingerie- en damesmodemerk Etam. “Eindelijk bijna tijd om deze badkleding te dragen”, schrijft ze erbij.

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “De allermooiste”, “Wauw wauw wauw!”, “Prachtige foto’s en geniet van de zwangerschap”, “Ontzettend mooi”, en “Schoonheid”, lezen we onder meer in de reacties.

