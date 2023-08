Zus van Kate Moss maakt bikinifoto’s in tuin: “Je buren hebben geluk!”

Voor een goede fotoshoot heb je natuurlijk ook een geschikte locatie nodig.

Lottie Moss, de zus van Kate Moss, zocht het deze keer niet té ver. Dat bewijst ze nu op Instagram, waar ze maar liefst 576.000 volgers heeft. Geregeld deelt ze dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Zo pakte ze recent uit met onderstaand fotoalbum. Daarin zien we Lottie in bikini poseren. De locatie? Een tuin! “Secret garden 🪷”, voegt ze zelf kort toe aan de beelden. Maar haar fans? Die hebben wel wat meer te zeggen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Je buren hebben geluk!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Je buren hebben geluk”, klinkt het. “Adembenemend”, gaat het verder. “Zo heet”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om even een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.