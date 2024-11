Zoontje van Joke van de Velde knipt per ongeluk stuk van haar kapsel: “Dat meen je niet!” (foto)

Ex-Miss Belgë Joke van de Velde heeft een oepsmomentje beleefd met haar zoontje. Ze deelde enkele foto’s ervan op Instagram.

Laat je kinderen je haar nooit knippen. Een lesje dat Joke van de Velde niet snel zal vergeten nadat haar 3-jarige zoontje Luca per ongeluk een groot stuk haar uit haar kapsel knipte. De 44-jarige sympathieke blondine uit Gent postte een foto op Instagram waarop de ‘schade’ te zien is.

Redder in nood

Gelukkig wist haar kapper er raad mee, al zal haar zoontje deze frats later nog mogen aanhoren. “Mijn zoon heeft een stuk van mijn haar geknipt. Gratis knipbeurt, maar de rekening volgt als hij 18 is… Dankjewel, Nelson Hairteam en Hair to Wear, om mijn haren terug hun lengte te geven”, schrijft ze bij de kiekjes.

Mooi resultaat

Haar volgers moesten toch even schrikken, maar vinden dat haar kapper het best goed opgelost heeft. “Dat meen je niet!”, “Kapper in spe”, “Prachtig resultaat!” en “Mooie foto’s”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram