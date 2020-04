De Zuid-Koreaanse popster Kim Jae-joong, bekend als Jaejoong, heeft zich geëxcuseerd voor een ongepaste aprilvis. De zanger van de K-popgroep JYJ maakte zijn volgers immers wijs dat hij het coronavirus had.

Jaejoong deelde woensdag een Instagrambericht waarin hij vertelde dat hij het dodelijke virus opgelopen had. Het bleek achteraf om een 1 aprilgrap te gaan, maar zijn ‘ludieke actie’ viel niet in goede aarde bij zijn fans. In eerste instantie verdedigde hij zich door te stellen dat hij zijn ‘besmetting’ had verzonnen om mensen te wijzen op de gevaren van het coronavirus omdat hij zelf de maatregelen van de overheid in de wind had geslagen. “Je geeft het allerslechtste voorbeeld”, was de repliek van zijn volgers.

Verkeerde inschatting

Vandaag excuseerde de 34-jarige zanger zich uitgebreider op Instagram. “Ik heb een verkeerde inschatting gemaakt en had dit nooit mogen doen. Ik wilde mijn volgers extra alert maken op de gevaren van corona en geen mensen aanmoedigen regels te negeren. Het is juist beangstigend om te denken dat je meerdere mensen kunt besmetten als je op een mooie lentedag zonder mondmasker in de buitenlucht bent”, klinkt het.

Zorgmedewerkers

Jaejoong sloot af door hulpverleners overal ter wereld te bedanken. “Mijn hart is oprecht bij alle overheidsinstanties, al het zorgpersoneel en alle anderen die momenteel vechten om corona de wereld uit te krijgen”, besluit hij.

Het bericht Zanger door het stof na 1 aprilgrap over coronavirus: “Ik had dit nooit mogen doen” verscheen eerst op Metro.