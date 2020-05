Ook voor de seksindustrie is het dezer dagen even aanpassen.

Dat ontdekte James Cooke toen hij in ‘Bedgeheimen’ (een onderdeel van Gert Late Night, red.) met enkele mensen uit het vak sprak.

Ook camgirl Candy komt aan het woord. Zo praat ze over haar kostprijs én vertelt ze een anekdote over een klant wiens vrouw plots binnenkwam.

“Hij was zo bijna in zijn… ja, in zijn momentje, en op een gegeven moment horen we echt zijn vrouw binnenkomen”, klinkt het. Hoe dat afliep, ontdek je op onderstaande video:

