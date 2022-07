Valerie De Booser geniet in bikini van de zon. Fans jaloers: “Was ik die hond maar!” (foto)

Op Instagram pakt Valerie De Booser uit met een leuke bikinifoto. En die kan op veel reacties rekenen!

Met zo’n 138.000 volgers op het populaire sociale netwerk, deelt Valerie De Booser geregeld wat nieuw beeldmateriaal met haar trouwe fans. Deze keer post ze een fraaie bikinifoto waarop ook een hondje te zien is. “Hond aan boord”, plaatst ze kort bij de foto. En haar fans? Die reageren lovend!

“Was ik die hond maar!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. “Was ik die hond maar”, klinkt het. “Wauw”, gaat het verder. “Zeer mooie foto, Valerie”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd, denken we dan, om even een kijkje te nemen!

Foto: Instagram