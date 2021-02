Dat jullie op Zita al eens graag een spelletje komen spelen, is een understatement.

Hoog tijd, zo vonden we, om onze games-pagina een grondige opfrisbeurt te geven. En met veel trots kunnen we vandaag zeggen dat dat ook gelukt is!

Zo hebben we tal van nieuwe games toegevoegd! Katana Fruits is er daar eentje van. Ninja-gewijs hak je je een weg door menig fruitsoort. Ook Tetris hebben we in een nieuw jasje gestoken. En er zijn nog heel wat andere, nieuwe games die je zéker leuk zal vinden.

Uiteraard blijven klassiekers als Bubbles, Mahjong, 2048 en Snake prominent aanwezig. Hoog tijd, denken we dan, dat je eens een kijkje neemt op de vernieuwde games-pagina ! Veel (spel)plezier!

