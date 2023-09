Rik Verheye en zijn vriendin pakken uit met zomerse selfies: “Mooi koppel!” (foto’s)

Bij een leuke vakantie horen natuurlijk ook mooie vakantiefoto’s.

Dat vinden ook acteur Rik Verheye en zijn vriendin Manon Fichefet. Dat kunnen we toch concluderen als we even een kijkje nemen op Instagram. Daar deelt het koppel namelijk enkele beelden uit Griekenland. Zo zien we twee zomerse selfies van het duo. “:)”, voegt Manon beknopt toe. Anderen laten via de vele reacties ook van zich horen. En die commentaren zijn lovend!

“Mooi koppel!”

“Mooi koppel”, lezen we bij de twee selfies. “💙🥹”, voegt Rik Verheye zelf toe aan een ander fotoalbum van de reis. “Picture perfect, jullie twee… 😍”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.