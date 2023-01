Paris Hilton waagt zich aan ‘borstentrucje’, maar faalt. Fans reageren: “Bijna…” (video)

Op Instagram zien we een leuk filmpje van Paris Hilton en YouTubester Lele Pons.

De twee zijn al langer goeie vriendinnen. Dat bewijzen ze ook nu weer in onderstaand filmpje. We zien hoe Lele aan Paris Hilton toont wat ze met haar borsten kan. Nadien is het de beurt aan Paris om hetzelfde te doen. “Ik toon Paris Hilton even mijn ‘borstentrucje'”, schrijft Pons nog bij het fragment.

“Bijna…”

Wat Lele kan, is best straf te noemen. Maar wanneer Paris het probeert, is het resultaat toch niet helemaal gelijkaardig. “Ik heb het geprobeerd”, laat de beroemdheid zelf nog even weten. “Bijna…”, reageert een fan met een glimlach. “Je deed nu ook niet echt je best, he”, besluit een laatste volger nog met een knipoog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan.