Miss België Kenza Ameloot oogst lof in bikini: “Wat een lichaam!” (foto)

Kenza Ameloot, die onlangs tot mooiste van het land verkozen werd, krijgt heel wat complimenten op een vakantiefoto die ze deelde.

Enkele weken geleden werd Kenza Ameloot gekroond tot Miss België. De 21-jarige studente internationale business uit Sint-Amandsberg volgt daarmee Emilie Vansteenkiste op en mag een jaar lang het kroontje dragen.

Roze bikini

Onlangs genoot ze van een welverdiende vakantie in Egypte in een luxueus hotel. Ze deelde een foto waarop ze in een roze bikini aan het zwembad ligt. “Wat een lichaam!”, “Mooiste”, “Geniet! Je verdient het”, “Zo zo zo mooi!”, en “Ik heb ook echt nood aan de zomer”, reageren haar volgers enthousiast.

Foto: Instagram