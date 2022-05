Lorenz uit ‘Boer zkt Vrouw’ openhartig over Elien: «Dat is wel jammer aan haar»

Boerin Elien heeft tot op het einde getwijfeld, maar nu is het duidelijk dat het dikke liefde is tussen haar en Lorenz. Ze zijn erg positief over elkaar, al heeft Lorenz een klein minpuntje bij haar ontdekt…

Elien had het erg moeilijk om een keuze te maken tussen Stijn, Dries en Lorenz, maar uiteindelijk ging ze toch voluit voor die laatste. En daar is de 26-jarige boerin uit Lommel nog steeds blij mee. «Enorm. Het had misschien met alle drie kunnen lukken, maar ik weet nu zeker dat ik met Lorenz het meeste plezier heb en het gelukkigste ben. Ik heb de knoop pas op het laatste moment doorgehakt, toen Dina hier al stond. Ik ben blij dat ik mijn gevoel gevolgd heb», vertelt ze in Dag Allemaal.

Voorkeur van ouders

Het feit dat haar ouders een voorkeur leken te hebben voor Stijn, maakte haar keuze er echter niet makkelijker op. «Ik begreep hen wel. Ze waren bang dat de boerderij Lorenz totaal niet zou interesseren, en als je er niet met z’n tweeën achterstaat, lukt het niet. Maar ik vond het heel lastig dat ze met Stijn een uitgesproken favoriet hadden. Ze hebben dat nooit gezegd, maar het was wel heel duidelijk. Lorenz heeft echt zijn best moeten doen om hen te overtuigen. (…) Het klikt nu echt goed tussen Lorenz en papa. Daar ben ik heel blij om, omdat ik een goeie band heb met mijn vader», klinkt het.

Pittige karakters

Ze is dan ook alleen maar positief over haar nieuwe liefde. «Hij is supergrappig, al kan zijn humor wel wat arrogant overkomen als je hem niet kent. Er zit veel pit in hem, wat dat betreft zijn wij aan elkaar gewaagd. En ik vind het superaantrekkelijk dat hij hard kan werken. Met de koeien moeit hij zich niet, maar daarbuiten kan ik hem alles vragen. Hij heeft hier klinkers gelegd, kan tractors herstellen, noem maar op», glundert ze.

Ook Lorenz bewondert haar enorm, al benoemt hij ook één minpuntje. «Elien is een mooie vrouw, en heel sociaal. Alleen jammer dat ze ’s avonds zo vroeg in slaap valt. Om half negen zit zij al te knikkebollen in de zetel», lacht hij.

Kinderwens

Voorlopig is er nog geen sprake van kinderen, maar toch hebben ze er al over gepraat. «We willen dat heel graag, maar nu is het nog te vroeg. Eerst zijn huis en het bedrijf op orde brengen, zodat de druk eraf is. Maar dat er ooit kinderen zullen komen, is een zekerheid», besluit Elien.

