Dat het koppel Kim Kardashian en Kanye West net iets “creatiever” uit de hoek komen wanneer het op verjaardagscadeaus aankomt, dat hoeft misschien niet te verbazen. Maar West kwam dit jaar met een wel heel speciaal cadeau op de proppen voor vrouwlief.

Geen doos pralines, geen gouden ketting of de nieuwe PlayStation, neen, voor de veertigste verjaardag van Kim Kardashian kreeg ze naar eigen zeggen “het meest attente geschenk ooit, een speciale verrassing vanuit de hemel” van haar man: een hologram van haar overleden vader.

Papa Robert Kardashian stierf in 2003, maar nu – 17 jaar later – liet Kanye West dus een 3D-hologram van hem maken die zijn dochter rechtstreeks toespreekt. “Het lijkt levensecht en we bleven het maar herbekijken, vervuld van emotie”, zo liet ze op Twitter weten.

”Gelukkige verjaardag, Kimberly”, zo sprak het hologram van Robert zijn dochter toe. “Kijk toch naar je, je bent 40 en helemaal volwassen. Je ziet er even mooi uit als toen je een klein meisje was. Het mooiste waarvan ik getuige mocht zijn is om je je prachtige gezin te zien stichten. Je trouwde de meest geniale man in de wereld, Kanye West”, zo liet ‘hij’ weten.

De reacties op sociale media zijn verdeeld, gaande van “prachtig en ontroerend geschenk” tot “verschrikkelijk angstaanjagend”.

I can’t even describe what this meant to me and my sisters, my brother, my mom and closest friends to experience together. Thank you so much Kanye for this memory that will last a lifetime ✨ Here’s a more close up view to see the incredible detail. pic.twitter.com/XpxmuHRNok

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020