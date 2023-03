Kat Kerkhofs geniet op het strand en neemt selfie: “Omdat mannen nooit foto’s nemen”

Bij een leuke tijd horen ook leuke foto’s.

Dat vindt ook Kat Kerkhofs, die getrouwd is met voetballer Dries Mertens. Op Instagram pakt de dame nu uit met een leuke selfie. Zo zien we hoe Kat het duidelijk naar haar zin heeft op het strand. Een zomers plaatje, maar waarom ze voor een selfie koos? Daar heeft ze een goeie reden voor.

“Omdat mannen nooit foto’s nemen”

Kat Kerkhofs deelde het prentje via haar Story op Instagram. “Selfies, omdat mannen nooit foto’s nemen”, voegt ze toe. Hoog tijd om even te kijken over welk prentje het nu juist gaat, denken we dan. En Dries, volgende keer is het aan jou!

Foto: Instagram Story Kat Kerkhofs

Foto: Instagram