De voorbije maanden heb je het zeker voorbij zien komen op TikTok: reality shifting. Deze nieuwe trend is een techniek waarbij je via meditatie in een soort trance geraakt. Hierdoor is het mogelijk om nieuwe realiteiten te bezoeken. Lijkt dit wat voor jou? Hieronder lees je hoe je het doet.

TikTok doet het weer hoor: de nieuwste trend ‘reality shifting’ is super populair onder de jeugd. De jongeren hebben het zwaar door de lockdown en velen willen ontsnappen naar een andere wereld. Hierdoor ontstond deze nieuwe coronahobby: zweven door nieuwe werelden.

Mediteer jezelf naar een andere wereld

Reality shifting houdt in dat we onze bewustzijnstoestand zelf in de hand hebben. Hierdoor zouden wij meerdere realiteiten kunnen ervaren: van je current reality ontsnap je naar je desired reality. Je kan zelf kiezen waar je naartoe wil gaan.

Je bewustzijn kan in verschillende staten verkeren: je kan wakker zijn, slapen of in een staat zijn die je bereikt door meditatie. De truc is om je geest actief te houden in een hypnotische toestand, dan kan je kiezen naar welke werkelijkheid je wil gaan.

Hoe begin je hieraan?

De vraag is nu eigenlijk: hoe begin je hieraan? De volgende methode is geschikt voor beginners. Voor het slapengaan probeer je wat te mediteren in bed. Vermijd alle afleidingen, ook je mobieltje leg je best weg. Kalmeer, ontdoe je van negatieve gedachten en maak je hoofd helemaal leeg.

Sluit je ogen en ontspan elk deel van je lichaam. Wanneer je je ogen sluit, tel je tot 100. Terwijl je dit doet, fantaseer je over de plek waar je het liefst wil zijn. Eens je bij de 100 geraakt, kom je in een soort trance terecht. Indien het nog niet lukt, tel je gewoon rustig verder tot je het gevoel hebt dat je ergens anders bent.

Geef vooral niet op als het niet lukt in het begin! Reality shifting vraagt veel geduld en vooral oefening!

Het bericht Kan jij al reality shiften, de nieuwste trend op TikTok? verscheen eerst op Metro.