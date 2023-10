Julie Vermeire verbaast fans met zomerse outfit: “Allermooiste!” (foto’s)

Met maar liefst 261.000 volgers op Instagram doet Julie Vermeire het ginds lang niet slecht.

Het zal dan ook niemand verbazen dat Julie geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op haar pagina plaatst. Zo pakte ze recent uit met onderstaand fotoalbum. Daarin zien we Julie Vermeire stralen in een zomerse en kleurrijke outfit. “🌸🌸🌸”, voegt ze er zelf wel erg beknopt aan toe. Haar vele fans? Die zijn duidelijk een heel pak mondiger over wat ze juist te zien krijgen.

“Allermooiste!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Allermooiste”, klinkt het. “Pretty in pink”, gaat het verder. “Mooie foto”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.