Julie Vermeire geniet in bikini van de zon: “Hoe mooi!” (foto’s)

Wie denkt dat het hier in België al behoorlijk warm is, heeft de temperatuur in Abu Dhabi nog niet bekeken.

’t Is ginds nu namelijk zo’n slordige 39 graden! Geen wonder dus dat Julie Vermeire, die momenteel daar op vakantie is, graag in bikini in het zwembad vertoeft. Dat bewijst ze met enkele prachtige vakantiefoto’s die ze op Instagram deelt. En haar fans? Die zijn er als de kippen bij om lovend te reageren.

“Hoe mooi!”

In geen tijd stromen de positieve reacties op de leuke vakantieprentjes namelijk binnen. “Hoe mooi”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Wauw”, besluiten velen nog. Hoog tijd om eens te kijken wat Julie daar zoal uitspookt. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien!

Foto: Instagram