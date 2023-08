Jennifer Lopez straalt in bikini: “Ze is zó knap!” (foto’s)

Zangeres Jennifer Lopez weet duidelijk hoe ze van de zon moet genieten.

Tot die conclusie komen we toch als we even haar Instagram-pagina bekijken. Met meer dan 250 miljoen volgers doet ze het 茅norm goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven met haar vele fans. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we hoe J.Lo in bikini geniet van de zon. 鈥淭erug in mijn element鈥, voegt ze toe aan de plaatjes die in Itali毛 gemaakt werden. Haar volgers? Die willen ook nog gerust een woordje uitleg geven.

鈥淶e is z贸 knap!鈥

In geen tijd stromen de lovende reacties namelijk binnen. 鈥淶e is z贸 knap鈥, klinkt het. 鈥淧rachtige foto鈥檚鈥, gaat het verder. 鈥淛e bent een mooie vrouw, Jennifer鈥, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.