Gisterenavond hebben de 77ste Golden Globe Awards plaatsgevonden. Zoals gebruikelijk werd het weer een avond vol opvallende gebeurtenissen.

Belangrijke winnaars van de prestigieuze Golden Globes waren onder andere dramafilm “1917” en komedie “Once Upon a Time… In Hollywood”. Grote verliezer was echter streamingdienst Netflix, die met 34 nominaties het meest naar de prijzen dong, maar met slechts twee verzilverde beeldjes teleurstelde. Een overzicht van alle winnaars:

Beste drama: “1917” Beste komedie of musical: «Once Upon a Time… In Hollywood” Beste regisseur: Sam Mendes (“1917”) Beste actrice in drama: Renée Zellweger (“Judy”) Beste acteur in drama: Joaquin Phoenix (“Joker”) Beste actrice in komedie of musical: Awkwafina (“L’Adieu”) Beste actrice in komedie of musical: Taron Egerton (“Rocketman”) Beste actrice in bijrol: Laura Dern (“Marriage Story”) Beste acteur in bijrol: Brad Pitt (“Once Upon a Time… In Hollywood”) Beste scenario: Quentin Tarantino (“Once Upon a Time… In Hollywood”) Beste niet-Engelstalige film: “Parasite” Beste animatiefilm: “Mister Link” Beste miniserie: “Chernobyl” (HBO) Beste dramaserie: “Succession” (HBO)

Joaquin Phoenix geeft vloekende preek

Het was geen grote verrassing dat Joaquin Phoenix gisteren in de prijzen viel voor zijn rol in ‘Joker’. Zijn indrukwekkende acteerprestatie in de goed gesmaakte dramafilm over de slechterik uit Batman werd al maanden overal opgehemeld en leverden hem een Golden Globe voor beste acteur op. In zijn dankwoord vloekte de acteur erop los terwijl er al zwijmelend een chaotische woordenbrij over zijn lippen kwam. Bovendien haalde hij stevig uit naar zijn collega-acteurs.

Hoewel hij zijn concullega’s ook bedankte, gaf hij hen ook een moraliserende preek. Hij zei dat hij het fijn vond dat zovelen op het podium inzaten met de bosbranden in Australië, maar dat ze wel meer konden dan dat. In dat opzicht noemde hij hen onder meer hypocriet. Hij riep op tot een vereniging van de krachten om samen de wereld te veranderen. “Het is geweldig om te gaan stemmen, maar soms moeten we ook de verantwoordelijkheid op onszelf nemen. We moeten veranderingen doorvoeren en opofferingen maken in ons eigen leven. We hoeven geen privéjets te nemen naar Palm Springs en terug.”

Veganistisch menu

Joaquin begon zijn speech nog met een positieve noot: hij bedankte de Hollywood Foreign Press Association – co-producers van The Golden Globes – om de link tussen klimaatopwarming en veeteelt te herkennen en zodus een volledig veganistisch menu te serveren. Het zou de eerste keer zijn dat een awardshow dit doet. Volgens een bron van Het Laatste Nieuws zou het volledig plantaardige buffet er gekomen zijn op vraag van milieubewuste acteurs Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio en presentator Ricky Gervais.

Brad Pitt en Jennifer Anniston

Brad Pitt deed dan weer een onthulling: hij is nog steeds goed bevriend met zijn ex-vrouw en actrice Jennifer Anniston. Op de rode loper van de prestigieuze Golden Globe Awards werd Brad Pitt samen met Sharon Osbourne – muziekmanager en vrouw van Ozzy – geïnterviewd voor Entertainment Tonight. Wanneer de interviewer alludeert op het feit dat fotografen maar al te graag een kiekje zouden willen nemen van Pitt en ex Jennifer Anniston, die ook op het gala aanwezig was, antwoordt de acteur dat ze “elkaar uiteraard tegen het lijf zullen lopen”, want ze zijn “goede vrienden”. De vrouw ter plaatste van Het Laatste Nieuws kon echter ontdekken dat de entourage van Brad en Jennifer eerder gevraagd had om hen bij de tafelschikking niet te dicht bij elkaar te zetten.

Het voormalige droomkoppel zou immers niet te veel samen in de schijnwerpers willen verschijnen. Zo hadden ze ook de wens om gisterenavond niet samen in beeld te worden gebracht. Tijdens Brad Pitts overwinningsspeech – hij kreeg het beeldje voor beste acteur in een bijrol voor zijn prestatie in ‘Once upon a time in Hollywood’ mee naar huis – grapte hij al over het feit dat hij zelfs zijn eigen moeder niet mee kon nemen naar de show, omdat de fotografen denken dat elke vrouw die naast hem staat zijn nieuwe verovering is. De camera’s zoomden ondertussen onmiddelijk in op Jennifer Anniston, die duidelijk smakelijk met het mopje kon lachen.

Hoewel Brad en Jennifer al meer dan tien jaar geleden uit elkaar gingen, verschijnt het nieuws over een mogelijke amoureuze hereniging van het koppel nog steeds geregeld op de voorpagina van mediabladen. Voorlopig houden ze het dus echter bij goede vriendschap, aldus Brad. Sinds zijn scheiding met actrice Angelina Jolie is de acteur single.

Beyoncé en Jay-Z nemen eigen champagne mee

Aan champagne geen gebrek op het door Moët Chandon gesponsorde gala, maar toch vonden Jay-Z en Beyoncé het nodig om twee flessen van thuis mee te nemen. Het ging om bubbels van het merk ‘Ace of Spades’, niet geheel toevallig het merk waarvan rapper Jay-Z 200 miljoen dollar in aandelen van moederbedrijf heeft Armand de Brignac heeft. Beyoncé maakte kans op een Golden Globe voor een lied uit de soundtrack van ‘The Lion King’, maar moest de duimen leggen voor Elton John.

