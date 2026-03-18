Eline De Munck doneert moedermelk: “Zo kan ik kwetsbare baby’tjes helpen” (video)

Eline De Munck produceert na de geboorte van haar tweede kindje veel moedermelk en besloot een deel daarvan te doneren.

In november van vorig jaar werd Eline De Munck voor de tweede keer mama. Ze beviel van een zoontje dat luistert naar de naam Jacomo. De 38-jarige oprichtster van brillenmerk ‘Odette Lunettes’ heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze borstvoeding geeft, maar haar moedermelk gaat ze nu ook doneren. “Ik ben één van de gelukkigen die veel moedermelk produceert, zelfs genoeg om elke dag een extra voeding te kolven. Daar wilde ik iets moois en zinvols mee doen”, legt ze uit in een video op Instagram.

Verschil maken

“Ik heb dan ook beslist om mijn moedermelk te doneren aan UZ Leuven, dat die vervolgens verdeelt over heel Vlaanderen. Op die manier kan ik kwetsbare baby’tjes helpen die het het hardst nodig hebben. Hopelijk kan ik zo echt het verschil maken voor premature en zieke kindjes. Voor hen is moedermelk van onschatbare waarde: het is makkelijker te verteren, beschermt beter tegen infecties en verkleint het risico op ernstige darmproblemen”, besluit ze.

