Ook voor beroemdheden is het tegenwoordig moeilijk om zichzelf een houding te geven. Van idiote foutieve berichten tot klagen dat ze zich moeten terugtrekken in hun enorme Hollywoodvilla’s met zwembad en tennisbaan; er vallen er nogal wat door de mand. Ook het Doutzen Kroes beging onlangs zo’n flater.

Het Nederlandse topmodel deelde op Instagram een video waarin het coronavirus werd bedankt. Bedankt omdat we door het dodelijke virus eindelijk een schonere wereld zouden krijgen en door onze thuisisolatie nieuwe, belangrijke inzichten zouden krijgen.

Veel mensen, ook beroemdheden, spraken schande van de boodschap van Kroes, die 6,4 miljoen volgers op Instagram heeft.

Excuses Kroes

Doutzen Kroes zag gelukkig al snel haar fout in, en plaatste een video op Instagram Live waarin ze haar excuses aanbood.

“Ik heb mijn post verwijderd, omdat ik veel berichtjes ontving van mensen die gekwetst zijn. Ik wil zeggen dat het me écht spijt, het was niet mijn bedoeling”, begint ze. “Ik bedoelde het als een inspiratie, als een vorm van hoop. Wanneer ik iets negatiefs meemaak, probeer ik ook de positieve kant er van in te zien. Dit is alles wat ik ermee bedoelde. Ik weet dat er mensen doodgaan, en mensen bang zijn. En dat dokters dag en nacht doorwerken. Dus écht sorry voor de mensen die ik heb gekwetst vanavond.”

