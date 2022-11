Dochter van Jean-Claude Van Damme daagt Instagram uit met sexy beelden (foto’s/video)

Bianca Van Damme is haar naam. En haar achternaam doet ongetwijfeld een belletje rinkelen.

De 32-jarige schone is namelijk de dochter van acteur Jean-Claude Van Damme. Enkele weken geleden raakte bekend dat de oogappel van de ‘Muscles from Brussels’ actief is op OnlyFans, een website waar tegen betaling pikant beeldmateriaal bekeken kan worden. Bianca gebruikt Instagram echter om haar 190.000 volgers van ‘promomateriaal’ te voorzien.

Pikante beelden

Zo deelt de vrouw geregeld sexy foto’s en filmpjes op het populaire sociale netwerk. Recent pakte ze bijvoorbeeld uit met onderstaande beelden. Daarmee zoekt ze de grens op van wat nog nét toegestaan is op Instagram. Wat haar fans daarvan vinden, weten we niet. Het is namelijk niet mogelijk om een reactie achter te laten op Bianca’s posts. Maar we durven vermoeden dat de beelden wel in de smaak zullen vallen bij haar volgers. Kijk zelf maar even… En druk op het pijltje naar rechts om ook enkele foto’s te zien.