Perenboer David heeft dan toch de liefde gevonden. Met Sarah werd het in ‘Boer zkt Vrouw’ uiteindelijk niets, maar nu is hij samen met Lieselot. “Ik wil er echt voor gaan”, klinkt het verliefd.

Het zag er aanvankelijk veelbelovend uit tussen David en Sarah, maar na hun verblijf in Cap Gris Nez besloot David toch om te breken met haar omdat hij het niet helemaal voelde. Dat deed pijn bij de erg verliefde Sarah, zo bleek uit haar reactie toen hij haar vertelde dat hij niet met haar verder wilde.

Erg pril

Intussen heeft de 37-jarige perenboer zijn hart verloren aan de 29-jarige verpleegster Lieselot. “Wat begon met berichtjes sturen naar elkaar, is uitgegroeid tot een relatie. Lieselot en ik zijn nu een maand een koppel en heel gelukkig. Al is het wel nog allemaal erg pril. Maar het gaat de goede kant uit”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Feestdagen samen vieren

Ze zien elkaar meermaals per week – ook omdat Lieselot op slechts 20 minuten van David woont – en ze heeft zijn kinderen Marie (8) en Bo (5) al ontmoet. “Van beide kanten was er meteen een klik. Daar ben ik heel blij om. Vooral omdat ik me zo geweldig voel bij Lieselot, we kunnen goed praten en er is een wederzijdse aantrekkingskracht. Onze toekomst ziet er rooskleurig uit. Ik maak dan ook bewust veel tijd vrij om haar beter te leren kennen. Ik wil er echt voor gaan. We zijn al volop aan het plannen om de feestdagen samen te vieren. Met mijn kinderen erbij”, klinkt het.

Gevoelens niet sterk genoeg

David blikt ook nog even terug op zijn stukgelopen ‘relatie’ met Sarah. “Voor mij was het na de reis nog niet volledig. We waren naar mijn gevoel nog geen koppel. Maar toen hebben we echt gemerkt dat mijn gevoelens voor Sarah niet sterk genoeg waren. Dus daar is het bij gebleven. Ik denk dat Sarah er anders over dacht, maar het moet van twee kanten komen, hé”, besluit hij.

Het bericht David uit ‘Boer zkt Vrouw’ heeft de liefde nu écht gevonden: “Onze toekomst ziet er rooskleurig uit” verscheen eerst op Metro.