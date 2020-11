Martine Tanghe presenteert morgen voor de laatste keer ‘Het Journaal’. Na 42 jaar gaat het nieuwsanker op pensioen en moet ze dus afscheid nemen van het scherm. ‘Concullega’ Dany Verstraeten wuifde haar vanuit de VTM-studio alvast uit met een pakkende boodschap.

De afscheidsboodschap werd vertoond op het einde van ‘De Zevende Dag’. “Wie Martine Tanghe zegt, zegt VRT en wie Dany Verstraeten zegt, zegt natuurlijk VTM”, klonk het bij presentatrice Lisbeth Imbo. “Maar beiden staan ze al decennialang voor vakmanschap. Daarom geen klassieke exit, maar een eresaluut.”

“Het ga je goed”

En opeens werd de VRT-kijker gekatapulteerd naar de VTM-studio, waar Dany Verstraeten zat. “Dag Martine, het is niet gebruikelijk om vanuit deze studio jullie nieuws aan te kondigen, maar het zijn dan ook uitzonderlijke dagen”, begon hij zijn boodschap. “Morgen is jouw laatste werkdag, en dat betekent dat we vandaag voor een laatste keer figuurlijk tegenover elkaar staan, dat we tegelijkertijd het nieuws maken en presenteren.”

“Vanwege onze leeftijd en carrière werden we de voorbije jaren vaak in één adem genoemd”, ging het nieuwsanker verder. “Wat mij betreft, zou dat gerust nog enkele jaren mogen blijven duren. Ik wil je bedanken voor je inspirerende aanwezigheid al die jaren. Een welgemeende hartelijke groet van hieruit. Het ga je verder goed. Dag Martine.”

