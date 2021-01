Dat rapper Cardi B niet terugdeinst voor een streepje naakt, is geen geheim. De jurk die de 28-jarige Amerikaanse afgelopen zaterdag aantrok, laat echter wel heel weinig aan de verbeelding over.

Afgelopen zaterdag werd Cardi B samen met haar echtgenoot, rapper Offset, gespot tijdens een shoptripje in Beverly Hills. Het was daarbij niet haar winkelbuit, maar wel haar outfit die de aandacht trok. In een bijna volledig transparante jurk van ontwerper Pierre-Louis Auvray zette Cardi B haar beroemde vormen extra in de verf.

Zowel aan de voor- als achterkant biedt het kleed met een soort galactische print een onverhulde kijk op het lichaam van de rapper, waardoor die praktisch in haar slipje rondliep. Een witte gebreide halslijn accentueert haar borsten. De opvallende look was helemaal compleet met hakken van Saint Laurent.

View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Gemengde reacties

De WAP-zangeres deelde op Instagram zelf een foto en video van de bijzondere jurk. In de reacties gaat het kledingstuk flink over de tongen. “Ik ben zo verward als ik naar deze outfit kijkt”, zegt iemand. “Ik dacht dat dit zo’n t-shirt was waarop er een bikinilijf op staat geprint”, luidt het elders. Anderen vinden het gewaagde ontwerp dan weer fantastisch: “Ik hou ervan, wat het ook mag voorstellen”, klinkt het onder meer.

View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

