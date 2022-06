Britney Spears keert met bikinifoto terug naar Instagram: “Ik ben echt in shock!”

Lichte paniek bij de 41.6 miljoen Instagram-volgers van Britney Spears vorige week. Haar account was plots verdwenen.

En ’t is niet de eerste keer dat de popster haar pagina offline haalt. Maar net als vorige keer, komt ze ook deze keer weer terug. Haar ‘intrede’ maakt ze met onderstaande bikinifoto én een aardig woordje uitleg over wat ze de dagen na haar huwelijk zoal uitgespookt heeft.

“Ik ben echt in shock!

“Ik ben niet op huwelijksreis gegaan toen ik trouwde (twee weken geleden, red.), maar ben meteen verhuisd. Misschien niet het slimste ding om te doen, maar het komt allemaal goed. Het is zo raar om wakker te worden in een totaal nieuwe omgeving… Ik denk dat ik echt in shock ben”, aldus Britney Spears.

“Ik zal jullie blijven updaten. Dat houdt me bij de zaak… Ik heb een heerlijke duik in mijn zwembad genomen. Het is zo’n leuke plek om te vertoeven. Ik heb ook mijn haren geknipt en mijn man is een steak aan het bakken. Het leven is goed”, besluit ze. En haar fans? Die reageren opgelucht. “Britney is terug”, klinkt het meermaals. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.

Foto: Instagram – Bron: HLN/nu.nl