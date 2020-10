Vanavond zit de Vlaamse regering samen om opnieuw bijkomende maatregelen te bespreken. Wat mogen we verwachten? Een overzicht.

In de afgelopen week raakten gemiddeld 13.052 Belgen per dag besmet door het coronavirus. De cijfers blijven dus stijgen en dat is erg verontrustend. In de afgelopen weken werden er op federaal niveau al nieuwe maatregelen genomen, maar vanavond overweegt de Vlaamse regering nog bijkomende maatregelen.

Vroegere avondklok

Momenteel geldt er in Vlaanderen een avondklok van middernacht tot vijf uur ’s ochtends. Enkele dagen geleden pasten Wallonië en Brussel die aan naar 22 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends. Vermoedelijk zal ook Vlaanderen die verstrenging volgen.

Niet-essentiële ontmoetingen verboden

Het zou kunnen dat niet-essentiële ontmoetingen beperkt of zelfs verboden zullen worden. Dat zou een enorme impact hebben op de cultuur- en eventsector, die het hoofd nu al amper boven water houdt.

Hoger onderwijs naar code rood

Verschillende experten raden aan om het hoger onderwijs te laten overschakelen naar code rood. Dat zou betekenen dat online lessen – afstandsonderwijs – de regel wordt.

Fitnesscentra dicht

Fitnessclubs in Wallonië en Brussel moeten dicht tot 19 november. De kans bestaat dat die lijn ook in Vlaanderen doorgetrokken wordt.

