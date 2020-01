Proximus wordt in België de exclusieve verdeler van Fairphone, een smartphone die volgens de Nederlandse producent op een ethische manier wordt gemaakt en veel gemakkelijker te herstellen is dan andere smartphones.

De Fairphone is in België momenteel enkel via het internet te koop, terwijl hij in verschillende van de ons omringende landen wel al in de rekken ligt. In het kader van zijn nieuwe groene strategie springt ook Proximus nu op de kar.

De operator zal het toestel vanaf begin maart verkopen in zijn eigen shops. De standaardprijs van de Fairphone 3 is 450 euro, maar Proximus zal het toestel ook goedkoper aanbieden in combinatie met een abonnement.