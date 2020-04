Facebook heeft zijn eigen platform voor livestreams van gamers al gelanceerd, terwijl het bedrijf dat normaal pas in juni zou doen. Door de coronacrisis is de lancering vooruitgeschoven.

Door de uitbraak van het coronavirus zijn heel wat bedrijven verplicht om hun activiteiten terug te schroeven en zelfs mensen op tijdelijke werkloosheid te zetten, maar het kan in sommige de intrede van nieuwigheden versnellen. Dat is geval voor Facebook, dat vroeger dat gepland het nieuwe Gaming-platform uitrolt.

Concurrentie van Twitch en YouTube

Met het Gaming-platform van Facebook kunnen gamers hun activiteiten livestreamen en becommentariëren. Het bedrijf gaat daarmee de concurrentie aan met populaire diensten als Twitch en YouTube. Facebook bracht de Gaming-app al uit voor Android, een versie voor Apple-toestellen volgt nog.

Game-streaming is een business op zichzelf geworden de laatste jaren en topspelers kunnen er aardig aan verdienen. “Investeren in gaming in het algemeen is een prioriteit geworden voor ons, omdat we gaming zien als een vorm van entertainment die mensen echt met elkaar verbindt”, aldus Fidji Simo, hoofd van de Facebook App, in The New York Times.

