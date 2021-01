De grootste toename in de coronabesmettingen doet zich voor in de leeftijdscategorie 0 tot 19 jaar. Bij kinderen van 0 tot 9 jaar is het aantal besmettingen met het coronavirus op een week tijd met 84 procent toegenomen, bij tieners gaat het om een stijging van 19 procent.

Statisticus Bart Mesuere (UGent) merkte de stijging van het aantal besmettingen bij kinderen en tieners vanochtend op in zijn analyse van de cijfers per leeftijdsgroep. Bij jonge kinderen, van 0 tot 9, gaat het om een forse toename (+84%). Bij tieners, van 10 tot 19, is de stijging wat beperkter (+19%). In vergelijking met de toename van het aantal besmettingen in de algemene bevolking (+5%).

Een week geleden testten er gemiddeld nog elke dag 76 kinderen van 0 tot 9 jaar positief, vandaag zijn dat er gemiddeld al 140. Dat is het hoogste cijfer sinds begin november. Het bevestigde dagcijfer, van 22 januari, ligt met 274 bevestigde besmettingen zelfs nog een pak hoger.

Gisteren waren er 89 nieuwe ziekenhuisopnames. Er liggen nu 1958 (+35) mensen in het ziekenhuis, waarvan 324 (+2) op IC. Op 22/01 waren er 2545 nieuwe bevestigde besmettingen. De grootste toename zit in de leeftijdscategorie 0-19, waarschijnlijk deels door de toegenomen testfocus pic.twitter.com/kxCjfg6Q0Q — Bart Mesuere (@BartMesuere) January 26, 2021

Meer getest

De forse toename verdient echter nuance. Waarschijnlijk is de stijging deels te wijten aan het feit dat er bij kinderen en tieners veel meer wordt getest door uitbraken op scholen. “Dat maakt het moeilijk oorzaak en gevolg te verklaren”, zegt Mesuere. Of er meer aan de hand is dan enkel een verhoogd aantal testen, is moeilijk te achterhalen op basis van de cijfers van Sciensano.

1) evolutie 0-9 jaar; 2) aantal besmettingen per provincie/leeftijd en absolute verschil met 1 week eerder; 3) procentuele verschil met 1 week eerder pic.twitter.com/gV6ibN1GSM — Bart Mesuere (@BartMesuere) January 26, 2021

