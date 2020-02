Vacatures voor knelpuntberoepen raken hoe langer hoe minder ingevuld. Omdat kandidaten keuze te over hebben, moeten bedrijven zich onderscheiden. Vandaag de dag voelen werknemers graag een persoonlijke klik met hun werkgever. Als een medewerker de waarden van zijn bedrijf deelt en enthousiast is over zijn werk, wordt hij een echte ambassadeur. Volgens een studie van Michael Page Recruitment Office gebruikt 36% van de bedrijven dan ook hun werknemers om nieuw talent te werven.

In de afgelopen jaren zijn de trends op het gebied van werving en selectie aanzienlijk veranderd. Waar voorheen werkstabiliteit en salaris de belangrijkste selectiecriteria waren voor potentiële kandidaten, willen ze nu hun rol in het bedrijf begrijpen en zich persoonlijk in hun werk kunnen ontplooien.

Mensen streven naar zinvolle relaties en projecten in hun leven, en dit trekt zich door tot in de professionele wereld. De verhouding recruiter-kandidaat is veranderd omdat de machtsverhoudingen bijna omgekeerd zijn. «Vandaag de dag jagen bedrijven op talent, terwijl kandidaten voorheen moesten vechten om de baan te vinden die het best bij hen paste. Goede kandidaten kunnen nu kiezen bij welke bedrijven ze willen werken en verwachten iets anders van hun werk en carrière dan in het verleden. Ze willen een sterke persoonlijke band voelen met het bedrijf waarvoor ze werken.» verklaart Grégory Renardy, Executive Director van Michael Page.

SOCIALE IMPACT

Kandidaten en medewerkers hechten nu veel meer belang aan de waarden die het bedrijf uitdraagt. Ze willen de impact van hun bedrijf op de lokale gemeenschap, de wereld en de toekomst begrijpen. Ecologische -en liefdadigheidswaarden worden steeds belangrijker. Ook menselijke waarden, zoals samenwerking, persoonlijke ondersteuning, erkenning en vrijheid in besluitvorming spelen een belangrijke rol. Bedrijven die wereldwijd bekend staan om hun sociale impact zullen nooit problemen hebben om talent aan te trekken omdat ze op natuurlijke wijze kandidaten aantrekken, en dit vanwege hun missie. Daarom is het voor bedrijven en startende ondernemingen van cruciaal belang om goed te communiceren over hun waarden en Corporate Social Responsibility-beleid.

«Niet alle werkgevers communiceren over de waarden die hen definiëren», aldus Renardy. «Maar degenen die het wel doen, trekken het talent aan dat ze nodig hebben om effectiever en systematischer vooruit te komen. Als er een klik is tussen het bedrijf en de werknemer, zullen de kansen op groei op lange termijn sowieso beter zijn.»

Tegenwoordig zijn sociale media het belangrijkste kanaal voor de verspreiding van waarden, bijvoorbeeld via video’s. Deze toenemende nadruk op waarden leidt tot de creatie van nieuwe functies binnen een bedrijf. Er zijn bijvoorbeeld mensen die enkel verantwoordelijk zijn voor de identificatie van waarden, de implementatie ervan binnen de onderneming en de interne en externe communicatie.

PERSOONLIJKE AANBEVELINGEN

Als een medewerker gelooft in de waarden van zijn bedrijf en enthousiast is over zijn werk, wordt hij een echte ambassadeur voor zijn bedrijf. Volgens een studie van Michael Page zet 36% van de bedrijven daarom hun werknemers in om leidinggevenden aan te trekken, zodat ze sneller de best beschikbare profielen kunnen vinden. «Werknemers die trots zijn op hun werkplek worden de beste recruiters van het bedrijf. Ze zullen hun enthousiasme delen met hun vrienden en in hun professionele netwerk, wat een unieke rekrutering mogelijk maakt», zegt Renardy. «Het biedt ook toegang tot relevantere kandidaten en de juiste persoonlijkheid voor het team en het bedrijf, omdat de aanbevelingen vaak persoonlijk zijn. Dit is een sterke garantie voor de kwaliteit van

de kandidaat.»

«Het feit dat de kandidaat een kennis van een medewerker is, betekent niet dat hij of zij een stapje voor heeft. De recruiter hecht steeds meer belang aan soft skills (emotionele intelligentie, aanpassingsvermogen en integratie) en ook het bedrijf moet zich tegenwoordig verkopen aan de kandidaat. Wat zeker is, is dat het sollicitatiegesprek essentieel zal blijven voor de aanwerving van de toekomst», besluit Renardy.

Het bericht Werknemers zijn de beste recruiters voor je bedrijf verscheen eerst op Metro.