Aapje gaat op hoofd van vrouw zitten. Maar dan doet hij DIT! (video)

Het was te verwachten dat er nattigheid van zou komen!

Er zijn zo van die plekken waar je erg dicht bij dieren kan komen. Bijvoorbeeld in een toeristisch dierenpark in Punta Cana, in het zuidoosten van de Dominicaanse Republiek. De dame in onderstaande video bevond zich daar toen er een aapje op haar hoofd kwam zitten.

Koude douche

Het bleef echter niet bij zitten alleen, want na enkele seconden deed het ondeugende beestje een kleine boodschap. Een koude douche dus voor de dame, die er opvallend rustig onder bleef. “Ik wist meteen dat dit ging gebeuren”, lacht iemand in de reacties. “Ik had meteen mijn koffers gepakt”, en “Jij was daar véél te chill onder”, wordt er nog gereageerd.

