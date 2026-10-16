Is het normaal om te huilen na een vrijpartij? Seksuologe zorgt voor duidelijkheid! (video)

Tranen die vloeien na een leuke vrijpartij: dat is niet zo ongewoon. Seksuologe Chloé De Bie legt uit hoe dat komt.

Op Instagram beantwoordt Chloé De Bie vragen over seks en relaties. De 37-jarige seksuologe en relatietherapeute kreeg onlangs een vraag van een vrouw die vertelde dat ze na de seks begon te wenen en zich afvroeg of dat wel normaal was. “Dat is eigenlijk niet zo vreemd”, legt De Bie uit. “Het komt veel vaker voor dan we denken, maar er wordt nauwelijks over gesproken. Het bestaat ook onder de naam ‘postcoïtale dysforie’, oftewel ‘seksblues’. Bijna de helft van de vrouwen geeft aan dat af en toe te ervaren: na een orgasme of een fijne vrijpartij in huilen uitbarsten en voelen hoe er een grote emotionele lading loskomt”, klinkt het.

Cocktail van hormonen

Het overkomt echter niet alleen vrouwen. “Mannen moeten niet onderdoen. Twee op de vijf mannen geven ook aan dat ooit ervaren te hebben: dat er na een fijne vrijpartij heel wat emoties loskomen. Eigenlijk is dat niet zo raar. Seks en een orgasme zorgen ervoor dat er een cocktail aan hormonen vrijkomt in je lichaam. Die cocktail kan er ook voor zorgen dat je na die extase een emotionele ontlading krijgt. Daarnaast komt na inspanning ontspanning, waardoor je hele lichaam loslaat”, aldus De Bie.

Hoe reageren?

Als partner is het belangrijk om daar op de juiste manier mee om te gaan. “Mocht je partner na een vrijpartij beginnen te huilen, dan is het goed om even te vragen of alles oké is. Je hoeft daar niet raar over te doen, want even bij elkaar inchecken is altijd fijn. En als partner kan je gewoon zeggen: ‘Ik weet niet wat me overkomt, maar ik voel me even emotioneel’”, besluit ze.

Foto: Instagram