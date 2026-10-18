Zita Wauters poseert in stijlvolle outfit: “Wat lijk je toch veel op je mama!” (foto)

Zita Wauters wordt overladen met complimenten na het delen van een leuke selfie. “Een mooie jongedame, net als je mama en papa”, klinkt het in de reacties.

Zita Wauters deelde onlangs op Instagram een reeks foto’s die een inkijkje geven in haar leven van de afgelopen tijd. De openingsfoto is een selfie waarop ze voor de spiegel poseert in een stijlvolle zwarte outfit. De 21-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser draagt een oversized blazer over een aansluitende zwarte top, gecombineerd met een zwarte broek met opvallende zilverkleurige details. “Het leven de laatste tijd”, schrijft ze erbij.

Bewondering

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wat een mooierd!”, “Prachtige foto’s!”, “Wat lijk je toch veel op je mama, Zita!”, “Wat een knappe jongedame!” en “Een mooie jongedame, net als je mama en papa”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram