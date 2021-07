Boze buurman hakt boom in tweeën vanwege ruzie over duivenpoep

In het Britse Sheffield is een boom slachtoffer geworden van een burenruzie. De boom in kwestie was in eerste instantie niet de oorzaak van de ruzie, maar de duiven die zich erin hadden genesteld zorgden volgens de BBC voor een ware ‘oorlog’.

De ruzie ontstond nadat een aantal duiven waren neergestreken in de boom en op de oprit van de buren poepten. Eén van de buren was daar zo boos over, dat hij besloot om de betreffende boom in tweeën te zagen.

Discussies over snoeien van de boom

De eigenaar, Bharat Mistry, vertelde aan de BBC dat de buren vonden dat de boom gekapt moest worden. Maar toen Mistry dat weigerde, volgden er fikse discussies over het snoeien van de boom en het ophangen van een net om de duiven weg te houden.

Mistry vertelt dat hij het probleem vriendschappelijk wilde oplossen en een hovenier zou inschakelen, maar de buurman was niet bereid om daarop te wachten, zo blijkt. Hij schakelde namelijk zelf een hovenier in en liet de boom letterlijk in tweeën zagen, zodat de takken en bladeren niet meer boven zijn kant van de oprit hingen.

Buren waren goed bevriend

«In eerste instantie waren we boos, maar na een paar dagen kalmeerden we een beetje», zegt Mistry. Wel is hij erg teleurgesteld dat het zover heeft moeten komen. Ook buurtbewoners vinden het jammer. Volgens één van hen waren de buren voorheen bevriend met elkaar. «Voor zover ik weet, gingen ze goed met elkaar om», zegt een buurtbewoonster. Ze zouden in het verleden zelfs samen kinderfeestjes hebben georganiseerd.

De boom is inmiddels een toeristische attractie geworden. Veel mensen komen speciaal naar Sheffield om hem te zien, nadat foto’s via sociale media viraal gingen. Of hij het gaat overleven valt nog te bezien, maar Mistry zegt hoopvol te zijn over het lot van de boom.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/boze-buurman-hakt-boom-tweeen-vanwege-ruzie-over-duivenpoep