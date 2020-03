Een team dat goed samenwerkt, is productiever, succesvoller én gelukkiger. Een teambuilding kan daaraan bijdragen, maar kan ook behoorlijk tricky zijn. Vooral wanneer de verkeerde activiteit werd uitgekozen… Werk je in Antwerpen en ben je nog op zoek naar een leuke en lokale teambuildingactiviteit? Check dan zeker eens dit lijstje. Voor ieder wat wils!

Gooi eens met een bijl

Zit je team met opgekropte frustraties? Gooi het er dan eens allemaal uit bij WoodCutter. «Het belangrijkste doel is om plezier te hebben, maar bijlwerpen laat mensen ook toe een nieuwe vaardigheid te leren, het teamverband te versterken en tegelijkertijd wat stoom af te blazen», klinkt het.

Tijdens het teambuildingevenement worden de deelnemers verwelkomd met een drankje en wat chips, terwijl ze een snelle briefing krijgen over het bijlwerpen en de veiligheidsregels. Niet onbelangrijk, natuurlijk! Daarna mag er even geoefend worden, maar dan is het tijd voor het echte werk: er wordt een toernooi gehouden om de beste bijlenwerper van het team te bepalen.

www.woodcutter.be

Haal je innerlijke detective naar boven

Lopen er bij jou truecrime-fans rond op de werkvloer? Dan is een moorddiner hét ideale teambuildingsuitje. Het moorddiner van Antwerpen Excursies speelt zich af op een gezellige locatie in de stad. «Het is er zelfs zo gezellig, dat er een gruwelijke moord is gepleegd», klinkt het. Intrigerend! De organisatie voorziet een script én je krijgt een rol toebedeeld. Om het plaatje compleet te maken, krijg je ook gepaste kledij. En dan kan het échte werk beginnen. «Je gaat samen bourgondisch tafelen terwijl je met de rechercheur aan de slag gaat om de moordenaar te ontmaskeren.»

www.antwerpenexcursies.be

Dompel je team onder in een VR-wereld

Wie de tijd niet heeft om een teambuildingsreisje te maken, kan ook op een andere manier in een andere wereld terecht komen. The Park is namelijk «een teamspel voor de 21ste eeuw. Gewapend met een lichte rugzak, een VR-bril en een futuristisch wapen moeten jij en je teamgenoten een uitdagende missie tot een goed einde brengen.» Het is dus niet ieder voor zich, want het spel kan alleen maar goed aflopen als je elkaar doorheen het verhaal steunt.

www.theparkplayground.com

Op het gemak

Doen jullie het toch liever iets rustiger aan? Geen probleem! Voor een wandeling doorheen het historisch centrum van Antwerpen kan je terecht bij Antwerpen à la carte. De tour duurt 2,5 uur en is doorspekt met leuke spelletjes. Tijdens de wandeling komt er een gids mee en kan je het leerrijke koppelen aan het aangename.

www.antwerpenalacarte.be

Het bericht Vier Antwerpse teambuildingactiviteiten die je collega’s niet zullen haten verscheen eerst op Metro.