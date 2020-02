Hoe start je de zoektocht naar een eerste leuke baan? Deze vraag stellen laatstejaars zich best al vandaag. Want nu is hét moment om uit de startblokken te schieten.

1. Maak je competentiebalans

«Maak een competentiebalans op», adviseert Danny Sergooris. Als e-coach bij VDAB ondersteunt hij dagelijks mensen met sollicitatie en loopbaanvragen. «Online loopbaantesten zetten je op weg, bijvoorbeeld de Beroepsoriëntatietest en Merkwaardentest. Deze testen helpen je onder meer bij het zoeken van een bedrijfscultuur die bij je past.»

2. Volg cursussen en workshops

Je hoeft de zoektocht naar werk niet alleen te ondernemen. Online vind je informatie, webinars, cursussen en e-coaches. «Goed om weten is dat VDAB iedereen helpt bij zijn loopbaan, zeker ook jongeren», zegt Danny. «Open Mijn Loopbaan, bekijk jobs die bij je passen en gebruik de online tools en workshops. Helemaal gratis.»

3. Solliciteer op maat

Maak je cv en motivatiebrief altijd op maat! Motiveer waarom je graag de job wil én waarom bij deze werkgever. «Zet daarbij je persoonlijkheid in», vindt Danny. «Vertel in je cv over je interesses. Laat je talenkennis en creativiteit zien in een sollicitatievideo. Voeg een foto toe aan je sollicitatiebrief.» Je geeft je imago best wel een professionele boost: schrijf bijvoorbeeld zonder taalfouten, verstuur mails vanuit een professioneel mailadres, spreek een volwassen voicemail in en gebruik een neutrale profielfoto.

4. Gebruik sociale media

Sociale media zijn ook interessante sollicitatiekanalen. «Bedrijven delen informatie en vacatures op Facebook, LinkedIn, Whatsapp en Instagram», weet Danny. «Maar ook jij mag je online ervaring en opgebouwde netwerk inzetten. Deel bijvoorbeeld welke job je zoekt en vraag aan anderen om dit te delen. Like bedrijfspagina’s. Toon je creaties op Pinterest als een soort visuele cv.»

5. Start verrassend

Misschien vind je niet meteen je droomjob. Dan test je er toch een paar uit? «Je kunt bijvoorbeeld starten in een traineefunctie, via een individuele beroepsopleiding (IBO) of via een stage bij je droombedrijf», zegt Danny. «Zo leer je op de werkvloer. Maar ook een interimkantoor kan een mooie start betekenen, omdat ze je ervaring laten opdoen in meerdere jobs.»

Nog een vraag? De e-coaches van VDAB helpen je. Contacteer hen via http://vdab.be/sollicitatiecoaching

