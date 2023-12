Hoogbegaafde honden: deze 6 rassen zijn slimmer dan de rest

Ja, honden kunnen ook opvallend begaafd zijn. Volgens een studie hebben sommige rassen een aanzienlijk beter leervermogen dan gemiddeld.

Veel ‘hondenouders’ denken dat hun viervoeter speciaal is. In sommige gevallen is dat niet alleen een buikgevoel. Een Hongaarse studie onderzoekt uitzonderlijke honden waarvan de cognitieve capaciteiten aanzienlijk hoger zijn dan die van andere honden.

Border Collies aan de top!

Het onderzoeksteam achter dit artikel, gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports, volgde honden die de namen van honderden speeltjes konden onthouden. Deze capaciteit is des te opmerkelijker omdat algemeen wordt aangenomen dat honden gemiddeld 89 woorden en uitdrukkingen kunnen onthouden. Onderzoekers van de Eötvös Loránd Universiteit in Boedapest hebben vijf jaar lang de wereld rondgereisd op zoek naar honden met buitengewone geheugenvaardigheden. Ze slaagden erin 41 honden te vinden uit negen landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Noorwegen, Portugal en Hongarije.

Veel van hen zijn Border Collies. Dat is niet verwonderlijk gezien dat dit ras bekend staat om hun intelligentie. Een studie uit 2011, gepubliceerd in het tijdschrift Behavioral Processes, beweert dat een Border Collie na intensieve training van drie jaar meer dan 1000 objectnamen kon onthouden.

Vijf andere bollebozen

Maar Shany Dror en haar collega’s ontdekten dat ook Pomeranians, een Pekingees, een Shih Tzu, een Corgi, een Poedel en enkele gemengde rassen ook een aanzienlijk beter leervermogen hadden dan gemiddeld.

Verbazingwekkend genoeg meldden de eigenaren van deze begaafde honden dat hun kleine metgezellen tijdens spontane speelsessies de namen van speeltjes leken te leren. Hun baasjes waren geen hondentrainers: ze hadden geen speciale trainingscursussen gevolgd.

Dit stelde wetenschappers in staat om te bepalen dat er geen correlatie bestaat tussen de trainervaring van eigenaren en het vermogen van honden om de juiste speeltjes te selecteren wanneer ze de naam horen. «In onze eerdere studies hebben we aangetoond dat honden met een hoog leervermogen zeer snel nieuwe objectnamen kunnen onthouden. Het is dan ook niet verrassend dat bij tests met deze honden het gemiddelde aantal geleerde speeltjes 29 was. Toen we echter de resultaten publiceerden, verklaarde meer dan 50% van de eigenaren dat hun honden al een woordenschat van meer dan 100 speelgoednamen hadden verworven», legde Shany Dror, de hoofdauteur van de studie, uit in een verklaring.

Studie naar begaafde honden

Dit onderzoek is het eerste dat zich richt op de kenmerken van begaafde honden. Academici moeten echter doorgaan met hun onderzoek om de oorsprong van deze buitengewone vaardigheden te begrijpen. Ze moedigen hondeneigenaren aan om contact met hen op te nemen via de website Genius Dog Challenge als ze denken dat hun harige vriend intelligenter is dan gemiddeld.

