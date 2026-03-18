Schildpad duwt vriendje om, maar helpt hem gelukkig weer recht (video)

Kijk, zo hoort het!

Een opvallend tafereel uit Jakarta (Indonesië), waar een reuzenschildpad een maatje zo hard duwde dat hij ondersteboven op zijn rug belandde. Het arme beestje raakte maar niet terug op zijn pootjes, maar de dader maakte zijn frats weer goed door hem te helpen.

Intelligente wezens

Het filmpje zorgde voor heel wat bekijks. “Dat grappige incident vond plaats op mijn boerderij Sulcatardana. Het toont hoe intelligent schildpadden zijn en hoe ze voor elkaar zorgen. Ik was trots op wat ze deden”, vertelt de verzorger.

